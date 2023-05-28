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Kars Valisi Türker Öksüz oyunu kullandı

Kars Valisi Türker Öksüz oyunu kullandı

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Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, isminin bulunduğu okula gelerek oyunu kullandı. Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy kullanacağı Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'na geldi. Bir süre sırada bekleyen Öksüz daha sonra 1041 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Oy kullandıktan sonra sadık görevlilerine kolaylıklar dileyen Öksüz, "Gerçekleşen seçimin ülkemize ve aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - KARS

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, isminin bulunduğu okula gelerek oyunu kullandı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması için oy kullanacağı Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'na geldi. Bir süre sırada bekleyen Öksüz daha sonra 1041 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra sadık görevlilerine kolaylıklar dileyen Öksüz, "Gerçekleşen seçimin ülkemize ve aziz milletimize hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kars Valiliği Türker Öksüz Cumhuriyet Güncel Haberler

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