Kars Valisi Polat, Şehittepe Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu

Kars Valisi Ziya Polat, Kars'ın Kağızman ilçesindeki üs bölgesinde incelemelerde bulundu.

Terör açısından kritik noktalar arasında gösterilen Çemçe-Madur bölgesindeki Şehittepe Üs Bölgesi'ne giden Kars Valisi Ziya Polat, askerlerle sohbet etti.

Yerli ve milli imkanlarla üretilerek güvenlik güçlerinin envanterine dahil edilen silahları inceleyen Polat, yetkililerden bilgi aldı.

Polat, halkın huzur ve güvenliği için 7/24 esasına göre özveriyle görev yapan jandarma personeliyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Vali Polat'a Kağızman Kaymakamı Okan Daştan ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yusuf Mutlu Genç de eşlik etti.