Kars Valisi Öksüz, doktora bıçaklı saldırıyı kınadı - Haberler

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Kars Valisi Öksüz, doktora bıçaklı saldırıyı kınadı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
Kars Valisi Öksüz, doktora bıçaklı saldırıyı kınadı

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde çalışan bir doktorun bıçakla yaralanmasını kınadı.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde çalışan bir doktorun bıçakla yaralanmasını kınadı.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Öksüz'ün 3 Haziran Cuma günü mesai bitiminde tehdit edilen ve dün evinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan Dr. Murat Ersoy'a yapılan saldırıyı kınadığı bildirildi.

Açıklamada Öksüz'ün şu ifadelerine yer verildi:

"KAÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünde çalışan Uzman Dr. Ersoy'a yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Saldırı olayının aydınlatılması için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir."

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Zakir Lazoğlu da kınama mesajında, bir kişinin bıçaklı saldırısında sol bacağının arka kısmından yaralanan Ersoy'a yapılan çirkin saldırıyı kınayarak, sağlıkta şiddetin son bulması temennisinde bulundu.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Kafkas Üniversitesi Türker Öksüz Araştırma Kars Güncel Haberler

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