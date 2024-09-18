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Kars Valisi'nden Kaşar ve Gravyerin İhracı İçin Çağrı

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Kars Valisi Ziya Polat, Kars kaşarı ve gravyerinin marka değerinin artırılması ve yurt dışına ihraç edilmesi gerektiğini söyledi. Kentin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelini vurgulayan Polat, üreticilere devlet desteğinin devam edeceğini belirtti.

Kars Valisi Ziya Polat, kentte marka değeri olan Kars kaşarı ve gravyerinin ihraç edilmesi gerektiğini bildirdi.

Vali Polat, bir otelde düzenlenen "Türkiye Ortak Tarım Politikası Ağı 26 Bölgesel İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı"nda, Kars'ın, Türkiye'nin en önemli tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu söyledi.

Yayla, mera ve hayvan sayısı bakımından şehrin Türkiye'de ilk sırada yer aldığını ifade eden Polat, "Tarım ve hayvancılığı yaparken hep söylüyoruz, üretmemiz lazım, üretim, üretim, üretim. Tabii üretmek belki de bu işin en kolayı. Çok şükür devletimiz, üreticimize desteği veriyor, vermeye devam ediyor. Üretilen maddenin iyi bir fiyata satılması lazım. Sadece üretmek yetmiyor, ürettiğimizin marka değerini yaratarak iyi fiyata satmamız lazım." dedi.

Kars kaşarının Türkiye'de bir marka olduğunu dile getiren Polat, şöyle devam etti:

"Artık bizim dünyaya açılmamız lazım. Kars'ta marka değeri olan kaşarları ve gravyerleri üretip artık yurt dışına da satmamız gerektiğini düşünüyorum. Yurt dışına minimum üç katı fiyatına satarız. Bunun için de altyapı yatırımlarını, buna uygun fabrikaların, atölyelerin yapılması lazım. TKDK, Tarım ve Orman Bakanlığımız destek veriyor, fabrikalar açılıyor takip etmek lazım. 5 yıl şartının kaldırması gerektiğini düşünüyorum, ömür boyu olması lazım. Devlet, desteği veriyorsa ömür boyu da o yatırımın peşinden gitmesi lazım."

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın da Türkiye'de "Ortak Tarım Politikası Ağı"nın, tarım ve kırsal kalkınma programlarının daha etkin uygulanması, mevcut programlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ve yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi amacıyla kurulduğunu anlattı.

TKDK Kars İl Koordinatörü Bekir Güre ise ekonomik kalkınmanın temel anahtarının, tarım ve kırsal kalkınma olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından toplantı sunumlarla devam etti.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Ziya Polat Tarım kars

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