Üye Girişi
Haberler

Kars Valiliği, boğulma olaylarına karşı uyarıda bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars Valiliği, yaz döneminde yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde suya girilmesinin can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara neden olabileceği belirtildi.

Kars Valiliği, yaz döneminde yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte bulunan sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlamasıyla serinlemek amacıyla suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara neden olma tehlikesi oluşturduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydetti:

"İlimizde bulunan sulama tesisleri, baraj, göl, gölet ve taşkın kontrol tesislerinde, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte serinlemek amacıyla suya girmenin, can kaybıyla sonuçlanabilecek boğulmalara neden olma tehlikesi oluşmaktadır. Bahsi geçen su yapılarının meskun mahal içerisinde yer alan kısımlarında tel örgü bulunmasına rağmen, tel örgü ile uyarı levhalarının tahrip edildiği ve serinlemek amacıyla suya girildiği tespit edilmektedir. Su yapıları, yüzmek için uygun olmayıp, yüksek debilerde akış hızının yüksek olduğu, iyi yüzme bilen kişilerin dahi boğulma tehlikesi yaşayacağı yapılardır.

Bu sebeple, baraj, göl, gölet, sulama kanalları ve taşkın kontrol tesislerinde amaç gözetmeksizin, alınan tedbirlere riayet edilerek, suya girilmemesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra çocuk yaşta olan vatandaşların, tehlikenin farkında olamayacağı ve alınan tedbirlerin mahiyetini kavrayamayacağından dolayı ebeveynlerince su yapılarına yaklaştırılmaması gerekmektedir."

Kaynak: AA / Güncel

Kars Valiliği Kars Çevre Güvenlik Sağlık Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title