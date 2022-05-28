Kars'taki kargo dolandırıcılığı operasyonuna 9 tutuklama - Haberler

KARS merkezli 4 ilde internetten kendilerine sipariş verenlerin adına sahte kimlik düzenleyip, ürün adrese ulaşmadan geri alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yakalanıp gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Digor ilçesinde yaşayan A.Y.'nin kargo dolandırıcılığı ihbarı üzerine Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, soruşturma başlattı. 4 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Kars merkezli İstanbul, İzmir ve Mersin'de operasyon düzenledi. 20 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, M.Y., İ.Ş., T.K., A.B.E., M.F.B.Ç., F.N., Ö.C., B.K., G.K., M.B.Ç., H.İ.K., M.Ç., Ş.A. ve M.F.S.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden T.K.'nin çete lideri olduğu ve 64 farklı suç kaydı bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 92 bin 745 TL ve 1000 dolar, 440 banka ve kredi kartı, 110 sim kartı, 29 cep telefonu, 14 laptop, 9 flash bellek, 4 fişek, 3 sahte kimlik ve 8,10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bu arada Kars Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı uyarıldı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın özellikle kendisini banka personeli ve kamu personeli olarak tanıtan dolandırıcılara karşı çok dikkatli olması, kredi ve banka kartına ait bilgileri ve kendisine SMS olarak gönderilen şifreleri bu kişilerle kesinlikle paylaşmaması, devlet kurumlarına ve bankalara ait resmi sitelerin kopyalarına dikkat etmesi, dolandırıcıların özellikle bu tür resmi sitelerin kopyalarını oluşturarak vatandaşlarımızı kendi sitelerine yönlendirip kart ve kimlik bilgilerini kendi datalarına işleyerek dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, vatandaşlarımızın dijital ortamda çok dikkatli olması gerekmektedir. Vatandaşlarımızın dijital kanallarda tehditlerden korunması için bu tür planlı ve takipli çalışmalarımız aralıksız sürecektir" denildi.