Kars'taki Ani Ören Yeri yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı
AA - Cüneyt Çelik - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Ani Ören Yeri yolunda ulaşım sağlanamıyor.
KARS (AA) - Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Ani Ören Yeri yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte etkili olan yoğun kar ve tipi ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Unesco Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri yolunda önlem alan polis ve jandarma ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle araç geçişine izin vermiyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
Öte yandan Kars-Ardahan kara yolunda da kar nedeniyle yolda kalan araçlar ekiplerce kurtarıldı.
AA / Cüneyt Çelik - Güncel