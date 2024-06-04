Üye Girişi
Haberler

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde Çevre Temizliği Gerçekleştirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri'nde çevre temizliği etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, ören yeri hakkında bilgilendirildikten sonra çöp toplama etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrasında öğrencilere yiyecek ikramı yapıldı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kars'taki Ani Ören Yeri'nde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler, ilk olarak ören yeri hakkında bilgilendirildi.

Rehber eşliğinde tarihi mekanı gezen öğrenciler, daha sonra, il protokolü üyeleriyle çöp toplama etkinliğine katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Rahmi Toktaş, gazetecilere, temiz bir çevreye dikkati çekmek için Ani Ören Yeri'nde etkinlik yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin antik kenti de görme fırsatı yakaladığını belirten Toktaş, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğin ardından öğrencilere yiyecek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Kars Turizm Güncel Haberler

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

İşte tüm detaylar! AYM'den 703 sayılı KHK'nın birçok maddesinde iptal kararı

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor

Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title