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Kars'ta Zırhlı Araç ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

Kars'ta Zırhlı Araç ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
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Kars'ta meydana gelen kazada, zırhlı araç ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 2'si polis 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARS'ta zırlı araç ile otomobilin çarptığı kazada 2'si polis 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Kars-Erzurum kara yolu havaalanı kavşağında meydana geldi. Uygulama noktasında görevli polisleri taşıyan zırhlı araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 2'si polis 6 yaralı ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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