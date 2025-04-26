Kars'ta Zırhlı Araç ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Kars'ta meydana gelen kazada, zırhlı araç ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucunda 2'si polis 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında Kars-Erzurum kara yolu havaalanı kavşağında meydana geldi. Uygulama noktasında görevli polisleri taşıyan zırhlı araç ile otomobil kavşakta çarpıştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan 2'si polis 6 yaralı ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel