Kars'ta Zincirleme Trafik Kazası: 7 Yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışmasının ardından üçüncü bir aracın da kazaya karıştığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ancak hayati tehlikeleri bulunmamakta.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sırataşlar Köyü Yukarı Sırataşlar mevkisinde Recep Güneş'in kullandığı 35 BUH 336 plakalı otomobil, Adem Turgut idaresindeki 36 ABJ 971 plakalı otomobille çarpıştı.

Ardından aynı yönden gelen Ömer Güneş yönetimindeki 25 ACT 371 plakalı hafif ticari araç ise kaza yapan araçlara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araç sürücüleriyle 35 BUH 336 plakalı otomobilin içerisinde yolcu olan Yasemen, İsmail Hakkı, Haniye ve Ahmet Güneş çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel
