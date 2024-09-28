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Kars'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kars'ta Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Kars-Ardahan kara yolunda 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Saman yüklü bir kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen olayda yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kars'ta 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kars- Ardahan kara yolunda sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 2 minibüs ile 1 kamyonet, Sebze Hali mevkisinde çarpıştı. Saman yüklü kamyonet çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada, araçlarda bulunan G.A, D.Ç, T.Ç. ve E.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Kaza sonrası kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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