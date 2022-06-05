Kars'ta yumurtadan çıkan yavru leylekler büyümeye başladı - Haberler

Kars'a gelen leylekler, yumurtadan çıkan yavrularını büyütmeye başladı.

Mart ayının sonlarına doğru bölgeye gelen leylekler, 35 günlük kuluçka döneminin ardından yumurtalarından çıkan yavrularını besliyor.

Selim ilçesine bağlı Karahamza köyü camisi bitişiğindeki aydınlatma direğinin üstüne yuva yapan iki leylek, bir hafta önce yumurtadan çıkan iki yavruyu büyütme telaşına girdi.

Leyleklerin, sırayla köyün çayırlık alanından böcek, solucan taşıyarak yavruların karnını doyurmaya çalıştığı görüldü.

Yuvada hareketlenen yavru leyleklerin uçmak için çırpınması görüntülere yansıdı.

Köyün sakinlerinden Erdal Karadağ, AA muhabirine, her yıl leyleklerin aydınlatma direğinin üstüne yuva yaptıklarını söyledi.

Karadağ, bahar mevsimiyle leyleklerin bölgede sıkça görüldüğünü belirterek, "Misafirlerimiz geldi kendine yuva yaptı. Şimdi yavruları oldu ve onları beslemeye çalışıyor. Kimse dokunmuyor, o kendi halinde yavrularını büyütüyor. Göç zamanı çıkıp gidiyorlar. " dedi.