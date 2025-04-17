Kars'ta Yük Treni Çarptı: Bir Yaralı
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, demir yolu hattının kenarında bulunan 20 yaşındaki Emirhan Çavuş, yük treninin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde trenin çarptığı kişi yaralandı.
İlçeye bağlı Sünkütaş köyü mevkisinde demir yolu hattının kenarında bulunan Emirhan Çavuş'a (20) yük treni çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Çavuş, sağlık ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel