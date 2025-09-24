Kars'ta Yük Treni 5 Büyükbaş Hayvana Çarptı

Kars'ta yük treninin çarptığı 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kars Tren Garı'ndan Gürcistan'a gitmek üzere hareket eden boş yük treni, Arpaçay ilçesi Doğruyol Köyü mevkisinde tren raylarından geçmeye çalışan sürüye çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle sürüdeki 5 büyükbaş hayvan telef oldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemenin ardından tren Gürcistan'a hareket etti.