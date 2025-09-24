Kars'ta Yük Treni 5 Büyükbaş Hayvana Çarptı
Kars'ta Gürcistan'a gitmek üzere hareket eden bir yük treni, raylardan geçmeye çalışan büyükbaş hayvan sürüsüne çarparak 5 hayvanın telef olmasına neden oldu. Olay yerine jandarma ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kars'ta yük treninin çarptığı 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
Kars Tren Garı'ndan Gürcistan'a gitmek üzere hareket eden boş yük treni, Arpaçay ilçesi Doğruyol Köyü mevkisinde tren raylarından geçmeye çalışan sürüye çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle sürüdeki 5 büyükbaş hayvan telef oldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemenin ardından tren Gürcistan'a hareket etti.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel