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Kars'ta yolda kalan 6 araç ekiplerce kurtarıldı

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta yolda kalan 6 araç ekiplerce kurtarıldı

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 tır ile 2 otomobil, polis ve Karayolları ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

KARS (AA) - Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 4 tır ile 2 otomobil, polis ve Karayolları ekiplerince bulundukları yerden çıkartıldı.

Kars-Digor kara yolunda etkili olan kar ve tipi nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Digor ilçesi yakınlarında mahsur kalan vatandaşlar yolu kontrol eden polis ekiplerinden yardım istedi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 metreyi bulan kara saplanan iki otomobili kurtardı.

Yoğun kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi de düşerken, polis ekipleri vatandaşları şehir merkezine kadar ulaştırdı.

Aynı bölgede 4 tırın da yolda kaldığı bilgisi üzerine polis ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmada tırlar güvenli bölgeye çekilerek bekletildi.

Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle polis ekipleri araçların geçişine izin vermiyor.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Tragger, Polis, Kars, kar, Güncel, Haberler

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