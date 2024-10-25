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Kars'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu

Kars'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Operasyonu
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Kars'ta, İran uyruklu bir yolcunun hastanede yapılan röntgeninde makatında uyuşturucu madde tespit edildi. Şüpheli tutuklandı.

KARS'ta, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde hareketinden şüphelenilen İran uyruklu yolcunun hastanede çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Uyuşturucu doğal yolla çıkarılırken, şüpheli tutuklandı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Digor-Kars kara yolundaki uygulamada, Iğdır'dan gelerek Trabzon'a giden yolcu otobüsünde arama yaptı. Polis, hareketlerinden şüphelendiği İran uyruklu Fahımeh Golmohammadı Yenkejeh'i (39) gözaltına aldı.

Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne götürülen Yenkejeh'in çekilen röntgeninde, makatında uyuşturucu tespit edildi. Doğal yolla kadının makatından 94 parça halinde toplam 550,93 gram metamfetamin çıkarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk İran Kars

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