Kars'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı
Kars'ta yapılan yolcu otobüsü üst aramalarında 141,70 gram sentetik uyuşturucu ve 7,2 gram skunk ele geçirildi. İki şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçlamasıyla tutuklandı.
Kars'ta yolcu otobüsünde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, il merkezinde durdurdukları bir yolcu otobüsünde E.Ö. ve A.Ö'nün üst ve eşyalarındaki aramada, 141,70 gram sentetik uyuşturucu ve 7,2 gram skunk ele geçirdi.
Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.
Kaynak: AA / Hüseyin Demirci - Güncel