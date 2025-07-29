Kars'ta Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Kars'ta yolcu otobüsünde üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, il merkezinde durdurdukları bir yolcu otobüsünde E.Ö. ve A.Ö'nün üst ve eşyalarındaki aramada, 141,70 gram sentetik uyuşturucu ve 7,2 gram skunk ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adli makamlarca "uyuşturucu ticareti yapma" suçlamasıyla tutuklandı.