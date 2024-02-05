KARS'ta Yolcu Otobüsünde Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

KARS'ta durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada mekanizma ile otomatik tabancaya dönüştürülmüş silah ve mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.N.'nin işlemleri sürüyor.

Kars İl Jandarma Komutanlığına bağlı Akçay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yol kontrol ve arama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüs içerisinde yapılan aramada yolculardan Y. N.'nin hareketinden şüphelenen ekipler bavulunda arama yaptı. Bir bez içerisine sarılı 9 mm çapında tabanca, 9 mm çapında mekanizma ile otomatik tabancaya dönüştürülmüş tabanca, 2 adet tabancaları otomatik tabancaya dönüştüren mekanizma ile 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.N.'nin karakoldaki işlemleri sürüyor. (DHA)