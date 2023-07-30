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Kars'ta Yolcu Otobüsü Viyadükten Uçtu: Ölü ve Yaralılar Var

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KARS'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden uçtu. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi. Kars-Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı. Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde bir yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'den uçtu. Kazada ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Yolcu otobüsü Karakurt Viyadüğü'nden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ölenlerin ve yaralananların olduğu belirtildi.

Kars- Erzurum arasında yapımı tamamlanan Karakurt-Horasan Yolu'nun Taşlı Güney-2 Viyadüğü, 7 Kasım 2022'de tamamlanarak trafiğe açıldı. Viyadük, 574 metre uzunluğunda, 120 metre yüksekliğinde.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Erzurum Kars Güncel Haberler

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