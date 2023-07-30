Kars'ta yolcu otobüsü viyadükten uçtu 7 ölü, 21 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 7 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı kazaya karışan yolcu otobüsünün, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden kalkış yaptığı anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde dün saat 11.30 sıralarında yolcu alan 34 TR 078 plakalı Turgutreis firmasına ait yolcu otobüsünün, 66 numaralı perondan kalkışı, yakınlarını yolcu eden bazı kişilerin, otobüstekilere el salladığı anlar yer alıyor.