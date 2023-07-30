Kars'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Uçtu: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi. İlk belirlemelere göre kazada 29 kişi bulunuyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü şarampole uçtu. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, bir yolcu otobüsü şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre kazada çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilirken, sağlık, UMKE, polis, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Olay yerindeki çalışmalar devam ederken, yolcu otobüsünde 29 kişinin olduğu öğrenildi. - KARS