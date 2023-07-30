Kars'ta Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 7 Ölü, 22 Yaralı

Kars'ta meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Kazada, Turgut Reis firmasına ait otobüs şarampole devrildi ve olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Kars ve Sarıkamış'taki hastane morglarına kaldırıldı.