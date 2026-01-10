Haberler

Yolcu otobüsü, kamyona çarptı; 9 yaralı

Sarıkamış'ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsünde 9 kişi yaralandı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsünde 9 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkisinde meydana geldi. Emre Can A.'nın kullandığı 06 EE 0189 plakalı kargo kamyonu, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kamyon refüje çarparak durdu. Bu sırada seyreden Mehmet Zülküf Ç.'nın kullandığı 23 AEV 640 plakalı yolcu otobüsü, kamyona çarptı. Bölgeye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

