Kamyonla Çarpışan Otobüste 9 Yaralı

Güncelleme:
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü kargo kamyonuna çarparak 9 kişinin yaralanmasına sebep oldu. Olay yerine acil servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1) YOLCU OTOBÜSÜ, KAMYONA ÇARPTI; 9 YARALI

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde kargo kamyonuna çarpan yolcu otobüsünde 9 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkisinde meydana geldi. Emre Can A.'nın kullandığı 06 EE 0189 plakalı kargo kamyonu, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kamyon refüje çarparak durdu. Bu sırada seyreden Mehmet Zülküf Ç.'nın kullandığı 23 AEV 640 plakalı yolcu otobüsü, kamyona çarptı. Bölgeye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

