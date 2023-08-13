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Kars'ta Yol Verme Kavgası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Şüpheliden Birisi Tutuklandı

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Kars'ta yaşanan trafikte yol verme kavgasında bir kişi hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Kars'ta bir kişinin yaşamını yitirdiği trafikte yol verme kavgasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İddiaya göre, İstasyon Mahallesi'ndeki Kars Garı önünde trafikte yol verme meselesinden tartışan B.T. ile Berşan S. arasında kavga çıktı.

Kavganın büyümesi üzerine Berşan S, silahla B.T'ye ateş açtı.

Yaralanan B.T, kaldırıldığı Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kavga sonrası kaçan Berşan S. ve yanındaki arkadaşlarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince Berşan S. ile olay sırasında yanında bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Berşan S. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

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