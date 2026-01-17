Kars'ta kar kalınlığının 4 metreye ulaştığı köy yolu ulaşıma açıldı
Kars'ın Selim ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer 4 metreye ulaşan kar kalınlığı olan Yaylacık köyü yolunda yapılan çalışmalar sonucu yollar ulaşıma açıldı.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Selim ilçesine bağlı Yaylacık köyü yolunda Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.
Kar kalınlığının yer yer 4 metreye ulaştığı bölgede çalışma yapan ekipler, yolu ulaşıma açtı.
Ekiplerin yol genişletme çalışması sürüyor.
