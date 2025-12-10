Kars'ta kar nedeniyle kapanan 20 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 20 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kentte iki gündür etkili olan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinde 1, Digor'da 1, Kağızman'da 5 ve Sarıkamış'ta 13 köy yolunda ulaşım sağlanamadı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise kapanan yollarda çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda yollar ulaşıma açıldı.

Kars Valiliğinde yapılan yazılı açıklamada da şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde yaşanan kar yağışının ardından kapanan yollar, vatandaşlarımızın güvenle seyahat edebilmesi için yoğun mesai harcanarak İl Özel İdaresi ekiplerimiz tarafından ulaşıma açıldı."