Kars'ta kar nedeniyle 20 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte iki gündür etkili olan ve sabah saatlerinde de devam eden kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinde 1, Digor'da 1, Kağızman'da 5 ve Sarıkamış'ta 13 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise kapanan yollarda çalışma başlattı.