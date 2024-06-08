Kars'ta YKS'ye Geç Kalan 3 Adaya Polis Yardımı

Kars'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren 3 kişiyi sınav merkezlerine, polis ulaştırdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, kentte YKS'ye geç kalan, kimlik ve giriş belgesini unutan adaylar için seferber oldu.

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) kampüs ve çevresinde adaylara sınav salonlarına ulaşmaları konusunda yardımcı olan ekipler, yanlış okulan giden ve sınava geç kalma riski bulunan 3 adayı sınav yerine yetiştirdi.