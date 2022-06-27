Kars'ta yıldırım isabet eden 4 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler

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Kars'ta yıldırım isabet eden 4 büyükbaş hayvan telef oldu

AA - Cüneyt Çelik - Güncel
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Kars'ta yıldırım isabet eden 4 büyükbaş hayvan telef oldu

Kars'ın Digor ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Kars'ın Digor ilçesinde yıldırım isabet etmesi sonucu 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Saklıca köyünde Hasan Gönen'e ait hayvanların bulunduğu ağıla yıldırım düştü.

Gönen, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, 4 büyükbaş hayvanın telef olduğunu tespit etti.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Hisarcık Gönen Digor Kars Güncel Haberler

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