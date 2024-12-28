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Kars'ta Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Kars'ta Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı
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Kars'ta düzenlenen operasyonda, sahte-kaçak alkollü içki satışını engellemek amacıyla bir imalathaneye baskın yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda sahte içki ve imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kars'ta düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi sahte-kaçak alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yasa dışı alkol imalathanesine dönüştürüldüğü tespit edilen 1 ikamet, 1 iş yeri ve 1 depoya yapılan operasyonda 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İmalathanelerde yapılan aramada, 17 şişe halinde 46 litre sahte alkollü içki, sahte alkollü içki yapımında kullanılan 24 şişe halinde 120 litre etil alkol ve 72 şişe içerisinde aroma kiti ile 2 huni ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
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