Kars'ta yılanın ısırdığı köylü tedavi altına alındı - Haberler

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Kars'ta yılanın ısırdığı köylü tedavi altına alındı

AA - Ali Çelik - Güncel
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Kars'ta yılanın ısırdığı köylü tedavi altına alındı

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yenilebilir lezzetli bir bitki türü olan çaşır otundan toplarken yılanın ısırdığı köylü hastaneye kaldırıldı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde, yenilebilir lezzetli bir bitki türü olan çaşır otundan toplarken yılanın ısırdığı köylü hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Dibekkaya köyünde arkadaşlarıyla çaşır toplamak için otlak alana giren Timur Bozdağ'ı (48) ayağından yılan ısırdı.

Bozdağı'nın arkadaşları 112 Acil Servis merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Gelen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Bozdağ'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

AA / Ali Çelik - Güncel

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