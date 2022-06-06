Kars'ta yılanın ısırdığı köylü tedavi altına alındı - Haberler

Kars'ta yılanın ısırdığı köylü tedavi altına alındı Kars'ın Kağızman ilçesinde, yenilebilir lezzetli bir bitki türü olan çaşır otundan toplarken yılanın ısırdığı köylü hastaneye kaldırıldı. Kars'ın Kağızman ilçesinde, yenilebilir lezzetli bir bitki türü olan çaşır otundan toplarken yılanın ısırdığı köylü hastaneye kaldırıldı. İlçeye bağlı Dibekkaya köyünde arkadaşlarıyla çaşır toplamak için otlak alana giren Timur Bozdağ'ı (48) ayağından yılan ısırdı. Bozdağı'nın arkadaşları 112 Acil Servis merkezini arayarak ihbarda bulundu. Gelen sağlık ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Bozdağ'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. AA / Ali Çelik - Güncel Kağızman Kars Güncel Haberler

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