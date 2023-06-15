Kars'ta Yeni Otogar Çalışmaları Devam Ediyor

Kars Valisi-Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Belediye tarafından yeniden projelendirilen Kars Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir takım incelemelerde bulundu. Yeni Otogar binasında devam eden iç mekan ince imalat, zemin kaplama, elektrik tesisat, mekanik montaj ile peyzaj, bağlantı yolları, çevre düzenlemesi, atık su, yağmur suyu, içme suyu ve diğer alt yapı çalışmalarını yerinde gören Öksüz, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerden bilgi aldı.

Kars Valisi-Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Belediye tarafından yeniden projelendirilen Kars Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir takım incelemelerde bulundu.

Yeni Otogar binasında devam eden iç mekan ince imalat, zemin kaplama, elektrik tesisat, mekanik montaj ile peyzaj, bağlantı yolları, çevre düzenlemesi, atık su, yağmur suyu, içme suyu ve diğer alt yapı çalışmalarını yerinde gören Öksüz, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerden bilgi aldı.

Vali Yardımcısı Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu incelemede Öksüz, şehrin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan yeni otogarın biran evvel hayata geçirilmesi için talimatlarda bulundu. - KARS