Kars'ta Yeni Otogar Çalışmaları Devam Ediyor

Kars'ta yapımı tamamlandığında önemli bir boşluğu dolduracak olan Yeni Otogar'da çalışmalar aralıksız devam ediyor. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün girişimleriyle yapımına başlanan Otogar tamamlandığında Kars modern bir otogara kavuşacak.

Kars'ta yapımı tamamlandığında önemli bir boşluğu dolduracak olan Yeni Otogar'da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün girişimleriyle yapımına başlanan Otogar tamamlandığında Kars modern bir otogara kavuşacak.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 2023 yılı belediye alt yapı çalışmalarını yerinde gördü, yetkililerden bilgi aldı. Öksüz, ilk olarak yapımı devam eden Kars Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde incelemelerde bulundu. Öksüz, şehrin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Kars Şehirler Arası Otobüs Terminali projesinin Gazi Kars'a yakışacak şekilde biran evvel hayata geçirilmesi gerektiğini belitti. Öksüz, otogarın kısa sürede tamamlanması için ilgi firma çalışanlarına talimat verdi.

Vali7Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, daha sonra şehrin birçok noktasında yapılan sıcak asfalt yol çalışmaları yerinde görerek, ilgili birim amirlerinden bilgi aldı. Öksüz, yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'e, Vali Yardımcısı Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Taşkın ve ilgili birim müdürleri eşlik etti. - KARS