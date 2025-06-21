Kars'ta Yaz Ortasında Karla Mücadele

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Kars'ın yüksek kesimlerinde, yaz mevsiminde bile devam eden karla mücadele çalışmaları sürüyor. Besicilerin hayvanlarını meralara çıkarması için yolların açılması önem taşıyor.

Kars'ta haziranın ortasında karla mücadele

KARS - Ülkemizin önemli bir kısmında yazın kavurucu günler yüzünü göstermeye devam ederken, Kars'ın yüksek kesimlerinde ekiplerin hala karla mücadele çalışmaları yapılıyor.

Kars'ın Selim ilçesine bağlı Tuygun Köyü yaylasında, hayvanlarını meralara çıkaran besicilerin mağduriyet yaşamaması için yayla yollarında kar temizleme çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 3 bin rakımdaki çalışmalarda iş makinelerinin zaman zaman zorlandığı da görüldü. Yollarının açılmasına sevinen vatandaşlarda zaman zaman ekiplere destek oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TURGUT KAYA - Güncel
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