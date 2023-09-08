Kars'ta Yaylalarda Hayvan Hırsızlığı Yapan 3 Zanlı Tutuklandı

Kars'ta yaylalarda hayvan hırsızlığı yapan ve 22 büyükbaş hayvan ile suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı yaylalarda hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine yaptığı operasyon kapsamında suçüstü yakalanan 3 kişinin sorgusu tamamlandı. Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.