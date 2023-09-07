Kars'ta Yaylalarda Hayvan Hırsızlığı Yapan 3 Şüpheli Yakalandı
Kars'ta jandarma ekipleri, yaylalarda hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheliyi 22 büyükbaş hayvan ile suçüstü yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkeze bağlı yaylalarda hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yaylalarda geniş çaplı operasyon başlatan jandarma şüphelendiği 3 kişiyi takibe aldı. Operasyonda 3 kişi farklı yaylalardan çaldıkları 22 büyükbaş hayvanla yakalandı. Hayvanlar sahiplerine teslim edildi, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kars'ta jandarma ekipleri, yaylalarda hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheliyi 22 büyükbaş hayvan ile suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkeze bağlı yaylalarda hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yaylalarda geniş çaplı operasyon başlatan jandarma şüphelendiği 3 kişiyi takibe aldı.
Operasyonda 3 kişi farklı yaylalardan çaldıkları 22 büyükbaş hayvanla yakalandı.
Hayvanlar sahiplerine teslim edildi, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.