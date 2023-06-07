Kars'ta Yayla Yolları İçin Karla Mücadele Devam Ediyor

Kars'ın Selim ilçesinde, yayla yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, yaz mevsiminde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Türkiye'de kışın en sert ve çetin geçtiği iller arasında yer alan Kars'ta, karla mücadele çalışması devam ediyor.