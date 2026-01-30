Haberler

Kars'ta otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

Kars'ta bir otomobilin çarptığı 72 yaşındaki Arslan Uluçay ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

C.B. idaresindeki 36 ABK 618 plakalı otomobil, Ali Gaffar Okkan Bulvarı'ndan yolun karşısına geçmeye çalışan Arslan Uluçay'a çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Uluçay, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

