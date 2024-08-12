Kars'ta Yavrusuyla Dolaşan Bozayı ve Sürü Halindeki Yaban Domuzları Görüntülendi

Kars'ta yavrusuyla dolaşan bozayı ile sürü halinde hareket eden yaban domuzları, doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Sarıkamış ilçesi, sarıçam ormanları ve zengin bitki örtüsüyle birçok yaban hayvanına ev sahipliği yapıyor.

İlçenin Acısu mevkisinde yavrusuyla dolaşan bozayı, buradaki dereden su içtikten sonra ormanlık alana girip gözden kayboldu.

Kars-Göle kara yolunda ise sürü halinde dağdan inen yaban domuzları, kara yolunu ve bölgedeki dereyi geçip ormanlık alana girdi.

Bölgeden geçen vatandaşlar da araçlarından inip yaban hayvanlarını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.