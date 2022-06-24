Kars'ta yavrularıyla yiyecek arayan kızıl tilkiyi vatandaşlar besledi - Haberler

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Kars'ta yavrularıyla yiyecek arayan kızıl tilkiyi vatandaşlar besledi

AA - Hüseyin Demirci - Güncel
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Kars'ta yavrularıyla yiyecek arayan kızıl tilkiyi vatandaşlar besledi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki yavrusuyla yiyecek arayan kızıl tilkiyi vatandaşlar ekmekle besledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki yavrusuyla yiyecek arayan kızıl tilkiyi vatandaşlar ekmekle besledi.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçe, bozayı, kurt, vaşak ve tilki gibi birçok yaban hayvanına barınma ve üreme imkanı sağlıyor.

Yavrularıyla yiyecek arayan kızıl tilki, Çamaşır Dere mevkisindeki arazide gezinirken görüntülendi.

Burada piknik yapan vatandaşlardan kalan artıkları yavrularıyla toplayan tilkiye bazı vatandaşlar da ekmek verdi.

Vatandaşlardan Hasan Cellat, AA muhabirine, Sarıkamış'ın zengin bir yaban hayatına sahip olduğunu söyledi.

Bölgede iki yavrusuyla yiyecek arayan kızıl tilki gördüklerini ifade eden Cellat, "Bu tilkilere beslenme konusunda destek olmak için ekmek ve tavuk parçaları getiriyoruz. Bunları doğada yaşatmamız gerekiyor. Gerçekten güzel bir aile ve güzel bir yerde yuva yapmışlar. Hepimizin doğaya saygı göstermemiz ve bu hayvanları korumamız gerekiyor." dedi.

AA / Hüseyin Demirci - Güncel

Sarıkamış Sarıçam Kars Güncel Haberler

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