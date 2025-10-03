Kars'ta Yaşayan Miras Festivali Başladı

Kars'ta düzenlenen "Yaşayan Miras Festivali" çeşitli etkinliklerle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Kars Valiliği ile Kars Belediyesi işbirliğinde Kars Kalesi Bedesten bölgesinde düzenlenen festival, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kafkas Halk Oyunları ekibinin gösteri sunduğu programda, Karslı Aşıklar da dinleti sundu.

Farklı şehirlerden gelen Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları, kurulan stantlarda sanatlarını sergileyerek vatandaşlara tanıttı.

"Kars Anadolu'nun kapısı"

Kars Valisi Ziya Polat, burada yaptığı konuşmada, devlet olarak kurum ve kuruluşlarla mirasa sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Bu mirası gelecek nesillere ve gençlere aktarma zorunluluğu olduğunu belirten Polat, "Çok şükür devletimiz çok güçlü, bu güçlü devlet evlatlarına da mirasına da sahip çıkmayı biliyor, bilecektir. Kars Anadolu'nun kapısı, mozaik kent, Harakani Hazretlerinin yurdu, şehitler diyarı diyoruz. Bu şehrin kültürünü de bu ülkenin, bu milletin kültürünü de aktarmak zorundayız. Kars bir tarih, kültür ve aynı zamanda artık turizm kenti." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da Kars'ın çok kadim topraklar olduğunu vurgulayarak, kıyamete kadar bu topraklarda bayrağın dalgalanacağını ve minarelerden ezanların okunacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Ötüken Senger de kültürel mirasın çok kıymetli olduğunu dile getirerek, "UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras ya da daha yaygın ifadesiyle yaşayan miras olarak tanımlanan kavram bize çok kıymetli bir çerçeve sunmaktadır. Yaşayan miras sözü anlatımlar, geleneksel el sanatları, ritüeller, törenler, halk oyunları, gastronomi ve doğayla kurulan kültürel ilişkiler gibi unsurları kapsar. Bunlar yalnızca bir toplumun geçmişini değil, bugününü ve geleceğini biçimlendirme potansiyeline sahip olan dinamik değerlerdir." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Demir Erkmen ise 2026'da 15 ilde Yaşayan Miras Festivalleri gerçekleştireceklerini anlattı.

Festivalin önemini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Yaşayan miras hepimizin ortak sorumluluğu olan bir alan, atalarımızdan miras aldığımız, dedelerimizden, annelerimizden öğrendiğimiz ve gelecek kuşaklara aktarmakla zorunlu olduğumuz, bizi biz yapan değerler. Bu sebeple yaşayan miras festivalleri gibi festivallerle toplumsal farkındalığı artırmaya, sanatçılar ile miras taşıyıcıları arasındaki karşılıklı işbirliğini ve etkileşimi güçlendirmeye ve aynı zamanda kültürel değerlerimizi yurt içi ve yurt dışında tanıtmaya özen gösteriyoruz."

Farklı ülkelerden gelenler festivali ilgiyle takip ediyorlar

Bağlama ustası Salih Şahin de Kars'ta birçok kültürü yaşatmaya gayret gösterdiğini söyledi.

Festival kapsamında farklı ülkelerden insanların Kars'a geldiğini kaydeden Şahin, "10 gün kadar önce gelen Çin asıllı Amerikan vatandaşı Brian Sebastien Von Li, bizimle tanıştı, müziği de seviyormuş. Tarı çok beğendi ve 'Ben tar öğreneceğim' dedi. 10 gündür tar öğrenmeye başladı. Oğluyla tar kullanarak Sarı Gelin parçasını çaldılar." şeklinde konuştu.

ABD vatandaşı Brian Sebastien Von Li, Kars'a ikinci kez geldiğini dile getirerek, "10 gündür Kars'tayım festivali duydum etkilendim, bağlama ve tarları, sazutayı çok beğendim. Yöresel enstrümanlar yapan aileyle tanıştım çok mutlu oldum. Ben de bu festivale katılmak istedim." açıklamasında bulundu.