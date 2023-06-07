Kars'ta yasa dışı yollarla ülkeye getirilen iki külçe altın ele geçirildi
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Kars'ta yasa dışı yollarla ülkeye getirilen iki külçe halinde 3 kilo 456,63 gram altın ele geçirildi.
Kars'ta yasa dışı yollarla ülkeye getirilen iki külçe halinde 3 kilo 456,63 gram altın ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars- Iğdır kara yolunda uygulama yaptıkları sırada şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Polisin araçta yaptığı aramada, ülkeye yasa dışı yollarla getirilen iki külçe halinde 3 kilo 456,63 gram altın ele geçirildi.
Konuyla ilgili gözaltına alınan Ermenistan uyruklu A.B'nin (53) emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel