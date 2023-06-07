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Kars'ta yasa dışı yollarla ülkeye getirilen iki külçe altın ele geçirildi

Kars'ta yasa dışı yollarla ülkeye getirilen iki külçe altın ele geçirildi

Güncel Haberler

Kars'ta yasa dışı yollarla ülkeye getirilen iki külçe halinde 3 kilo 456,63 gram altın ele geçirildi.

Kars'ta yasa dışı yollarla ülkeye getirilen iki külçe halinde 3 kilo 456,63 gram altın ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars- Iğdır kara yolunda uygulama yaptıkları sırada şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Polisin araçta yaptığı aramada, ülkeye yasa dışı yollarla getirilen iki külçe halinde 3 kilo 456,63 gram altın ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan Ermenistan uyruklu A.B'nin (53) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Iğdır Kars Güncel Haberler

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