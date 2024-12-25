Kars'ta Yasa Dışı Yolla Ülkeye Giren 6 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Kars'ta, emniyet ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 Afgan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel