IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

IMF, Türk ekonomisi için büyüme tahminini değiştirdi
TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kız çocuğunun sözleri damga vurdu

TBMM'deki 23 Nisan oturumuna küçük kızın sözleri damga vurdu
İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek

İşte Türkiye'de eleman bulmakta en çok zorlanılan meslek
Devlet Bahçeli'den erken seçim iddiasına yanıt

Erken seçim iddiaları sonrası Bahçeli'den beklenen açıklama geldi

Kars'ta Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 7 Gözaltı

Kars'ta Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 7 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta düzenlenen operasyonda yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Kars'ta yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Susuz ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon gerçekleştirdi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 7 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 66 tabanca fişeği ve 95 kartuş ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.