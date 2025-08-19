Kars'ta Yasa Dışı Silah Ticareti Operasyonu: 12 Gözaltı

Kars'ta yapılan operasyonda yasa dışı silah ticareti iddiasıyla 12 şüpheli gözaltına alındı. 4 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği ve kurusıkı tabancalar ele geçirildi.

Kars'ta yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezi ve Arpaçay ilçesinde yasa dışı silah ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon gerçekleştirdi.

Adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 8 şarjör, 200 fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel
