Kars'ta Yasa Dışı Silah Ticareti İddiasıyla Bir Şüpheli Gözaltına Alındı
Kars'ta jandarma ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı iddia edilen bir şahsı gözaltına aldı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, av tüfeği ve mühimmat ele geçirildi.
Kars'ta yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, Arpaçay ilçesine bağlı Çanaksu köyünde yasa dışı kaçak silah ve mühimmat ticareti yapıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi.
Adresinde 2 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 59 tabanca fişeği, 1 av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği ele geçirilen şüpheli E.A. gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel