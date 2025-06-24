Kars'ta Yasa Dışı Göçmen Operasyonu
Kars'ta düzenlenen operasyonda 17 düzensiz göçmen yakalandı. Emniyet ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye devam ediyor.
Kars'ta yasa dışı yollarla yurda giren 17 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, il genelinde düzensiz göçmenlere yönelik yürüttüğü çalışmada, 16 Afganistan uyruklu ile 1 Özbekistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından geri gönderme merkezine sevk edildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel