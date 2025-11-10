Kars'ta Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamlarına Erişim Engeli
Kars'ta yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 83 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, bu hesapları belirleyerek Kars Sulh Ceza Hakimliğinden engelleme kararı aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyeti yürüttü.
Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 83 sosyal medya hesabı tespit edildi.
Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla söz konusu 83 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel