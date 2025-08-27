Kars'ta Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamlarına Erişim Engeli

Güncelleme:
Kars'ta yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 40 sosyal medya hesabına erişim engellendi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
