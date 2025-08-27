Kars'ta Yasa Dışı Bahis ve Kumar Reklamlarına Erişim Engeli
Kars'ta yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 40 sosyal medya hesabına erişim engellendi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.
Kars'ta yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı tespit edilen 40 sosyal medya hesabına erişim engellendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal devriye faaliyetleri gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapan 40 sosyal medya hesabı tespit edildi.
Kars Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla 40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel